16 мая, 03:46

Беспилотники ВСУ в ночь на 16 мая атаковали Ростовскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Силы ПВО минувшей ночью отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотники были уничтожены над Таганрогом, Каменском-Шахтинским, а также в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, на данный момент информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

При этом власти предупредили, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Оператор БПЛА из СБУ заочно получил пожизненный срок за теракт на Брянщине

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал село Песчаное в Беловском районе Курской области. В результате удара пострадали два человека.

Артём Гапоненко
