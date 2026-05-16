Беспилотники ВСУ в ночь на 16 мая атаковали Ростовскую область
Силы ПВО минувшей ночью отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотники были уничтожены над Таганрогом, Каменском-Шахтинским, а также в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, на данный момент информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
При этом власти предупредили, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал село Песчаное в Беловском районе Курской области. В результате удара пострадали два человека.
