15 мая, 19:53

Два человека пострадали при атаке БПЛА на Курскую область

Украинский беспилотник атаковал село Песчаное в Беловском районе Курской области. В результате удара пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По его словам, 45-летняя женщина получила осколочные ранения плеча и бедра. Её супруг также пострадал — у мужчины диагностировали минно-взрывную травму, осколками повреждены голова, шея и плечо.

После атаки раненым оказали медицинскую помощь.

После вторжения ВСУ в Курскую область потерпевшими признали 87 тысяч человек

Ранее в селе Солова Стародубского муниципального округа Брянской области украинский беспилотник-камикадзе атаковал гражданский автомобиль. В результате ранены два мирных жителя.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Артём Гапоненко
