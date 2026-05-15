Два человека ранены при ударе дрона-камикадзе ВСУ в Брянской области

В селе Солова Стародубского муниципального округа Брянской области украинский беспилотник-камикадзе атаковал гражданский автомобиль. В результате ранены два мирных жителя, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своём канале «Макс».

«ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Солова Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя», — написал он.

По словам Ковальчука, оба пострадавших — мужчина и женщина — уже доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь. Глава региона пожелал им скорейшего выздоровления. На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее сообщалось, что один из семи мирных жителей, раненных при атаке украинских беспилотников на Дом культуры в Шахтёрске, умер в больнице. Дроны ВСУ нанесли удар прямо по зданию ДК в центре города. В тот момент внутри находились семь человек, трое из них получили осколочные ранения, один был в тяжёлом состоянии. У остальных диагностировали лёгкие травмы и порезы, зданию нанесён серьёзный ущерб.