15 мая, 16:50

Два человека ранены при ударе дрона-камикадзе ВСУ в Брянской области

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

В селе Солова Стародубского муниципального округа Брянской области украинский беспилотник-камикадзе атаковал гражданский автомобиль. В результате ранены два мирных жителя, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своём канале «Макс».

«ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Солова Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя», — написал он.

По словам Ковальчука, оба пострадавших — мужчина и женщина — уже доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь. Глава региона пожелал им скорейшего выздоровления. На месте продолжают работать экстренные службы.

Режим ЧС введён в Рязани после атаки украинских дронов
Ранее сообщалось, что один из семи мирных жителей, раненных при атаке украинских беспилотников на Дом культуры в Шахтёрске, умер в больнице. Дроны ВСУ нанесли удар прямо по зданию ДК в центре города. В тот момент внутри находились семь человек, трое из них получили осколочные ранения, один был в тяжёлом состоянии. У остальных диагностировали лёгкие травмы и порезы, зданию нанесён серьёзный ущерб.

Юлия Сафиулина
