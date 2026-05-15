15 мая, 15:16

Режим ЧС введён в Рязани после атаки украинских дронов

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Режим чрезвычайной ситуации введён в Рязани после ночной атаки украинских беспилотников, жертвами которой стали 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Решение принято в связи с гибелью людей и причинением вреда здоровью, частичным повреждением жилых и иных помещений в результате воздействия средств воздушного нападения 15 мая 2026 года», — сказано в сообщении.

В Рязани не выявили превышения вредных веществ в воздухе после атаки БПЛА

ВСУ атаковали Рязань беспилотниками около двух часов ночи 15 мая. Обломки одного из дронов упали на многоэтажку, там начался пожар. Также был повреждён ещё один жилой дом. В результате погибло 4 человека, в том числе ребёнок. Пострадали 28 мирных граждан. СК возбудил дело о теракте. В городе работают четыре пункта временного размещения.

Александра Вишнякова
