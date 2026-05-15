Режим ЧС введён в Рязани после атаки украинских дронов

Режим чрезвычайной ситуации введён в Рязани после ночной атаки украинских беспилотников, жертвами которой стали 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Решение принято в связи с гибелью людей и причинением вреда здоровью, частичным повреждением жилых и иных помещений в результате воздействия средств воздушного нападения 15 мая 2026 года», — сказано в сообщении.

ВСУ атаковали Рязань беспилотниками около двух часов ночи 15 мая. Обломки одного из дронов упали на многоэтажку, там начался пожар. Также был повреждён ещё один жилой дом. В результате погибло 4 человека, в том числе ребёнок. Пострадали 28 мирных граждан. СК возбудил дело о теракте. В городе работают четыре пункта временного размещения.