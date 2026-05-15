Один из пострадавших при ударе ВСУ по центру Шахтёрска скончался в больнице

Один из пострадавших при ударе украинских войск по центру города Шахтёрска скончался в больнице от полученных ранений. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минздрава Донецкой Народной Республики.

«Один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, что семь мирных жителей пострадали в результате атаки украинских беспилотников на центр Шахтёрска в ДНР. Дроны ударили прямо по зданию Дома культуры. В этот момент там находились семь человек. Трое получили осколочные ранения, один пострадавший в тяжёлом состоянии. У остальных диагностированы лёгкие травмы и порезы. Самому зданию нанесён ущерб.