15 мая, 13:44

Один из пострадавших при ударе ВСУ по центру Шахтёрска скончался в больнице

Обложка © Life.ru

Один из пострадавших при ударе украинских войск по центру города Шахтёрска скончался в больнице от полученных ранений. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минздрава Донецкой Народной Республики.

«Один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений», — сказал собеседник ТАСС.

Четыре ребёнка попали в больницы после атаки БПЛА на Рязань

Напомним, что семь мирных жителей пострадали в результате атаки украинских беспилотников на центр Шахтёрска в ДНР. Дроны ударили прямо по зданию Дома культуры. В этот момент там находились семь человек. Трое получили осколочные ранения, один пострадавший в тяжёлом состоянии. У остальных диагностированы лёгкие травмы и порезы. Самому зданию нанесён ущерб.

