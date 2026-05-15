БПЛА ВСУ атаковали центр Шахтёрска в ДНР, есть пострадавшие

Украинские беспилотники нанесли удар по центру Шахтёрска в Донецкой Народной Республике. Предварительно, пострадали семь человек. Об «Донецкому агентству новостей» рассказал мэр города Александр Шатов.

«С осколочными ранениями три человека, один пострадавший находится в тяжёлом состоянии, у остальных легкие травмы, порезы», — сказал чиновник. Повреждён Дом культуры.

