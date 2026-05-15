Регион
15 мая, 12:22

БПЛА ВСУ атаковали центр Шахтёрска в ДНР, есть пострадавшие

Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

Украинские беспилотники нанесли удар по центру Шахтёрска в Донецкой Народной Республике. Предварительно, пострадали семь человек. Об «Донецкому агентству новостей» рассказал мэр города Александр Шатов.

«С осколочными ранениями три человека, один пострадавший находится в тяжёлом состоянии, у остальных легкие травмы, порезы», — сказал чиновник. Повреждён Дом культуры.

ПВО отразила одну из самых массовых атак беспилотников, нейтрализовав 355 БПЛА

Ранее Life.ru сообщал, что обломки украинского дрона повредили жилой многоквартирный дом в Рязани, вызвав пожар. Первоначально сообщалось о трёх погибших, однако позднее число жертв увеличилось. Четверо детей попали в больницы. В связи с инцидентом занятия в школах и детских садах города были отменены.

Наталья Афонина
