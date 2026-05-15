БПЛА ВСУ атаковали центр Шахтёрска в ДНР, есть пострадавшие
Обложка © Telegram / Mash на Донбассе
Украинские беспилотники нанесли удар по центру Шахтёрска в Донецкой Народной Республике. Предварительно, пострадали семь человек. Об «Донецкому агентству новостей» рассказал мэр города Александр Шатов.
«С осколочными ранениями три человека, один пострадавший находится в тяжёлом состоянии, у остальных легкие травмы, порезы», — сказал чиновник. Повреждён Дом культуры.
Ранее Life.ru сообщал, что обломки украинского дрона повредили жилой многоквартирный дом в Рязани, вызвав пожар. Первоначально сообщалось о трёх погибших, однако позднее число жертв увеличилось. Четверо детей попали в больницы. В связи с инцидентом занятия в школах и детских садах города были отменены.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.