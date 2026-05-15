После вторжения ВСУ в Курскую область потерпевшими признали 87 тысяч человек

Более 87 тысяч человек признаны потерпевшими после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом заявил руководитель военного главка СКР Константин Корпусов в интервью ТАСС.

По его словам, расследование преступлений украинских военных началось с первых дней вторжения. В рамках этой работы следователи уже допросили более 206 тысяч человек.

Дела по Курской области касаются не только самого факта вторжения, но и ударов по гражданской инфраструктуре, нападений на приграничные населённые пункты, гибели и ранений мирных жителей, разрушения домов, социальных объектов и имущества. Следователи начали фиксировать эти эпизоды с первых дней атаки ВСУ на регион. Отдельный массив расследований связан с обстрелами приграничных и тыловых территорий России. В таких делах следствие обычно устанавливает конкретные подразделения, возможных исполнителей и командиров, а также ущерб для жителей: от утраты жилья и ранений до вынужденной эвакуации и потери имущества.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. По данным российской стороны, к 26 апреля 2025 года регион был полностью освобождён Вооружёнными силами РФ.