Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 15:19

После вторжения ВСУ в Курскую область потерпевшими признали 87 тысяч человек

СК признал 87 тыс. человек потерпевшими после вторжения ВСУ в Курскую область

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Более 87 тысяч человек признаны потерпевшими после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом заявил руководитель военного главка СКР Константин Корпусов в интервью ТАСС.

По его словам, расследование преступлений украинских военных началось с первых дней вторжения. В рамках этой работы следователи уже допросили более 206 тысяч человек.

Москалькова раскрыла данные о массовых захоронениях в Курской области
Москалькова раскрыла данные о массовых захоронениях в Курской области

Дела по Курской области касаются не только самого факта вторжения, но и ударов по гражданской инфраструктуре, нападений на приграничные населённые пункты, гибели и ранений мирных жителей, разрушения домов, социальных объектов и имущества. Следователи начали фиксировать эти эпизоды с первых дней атаки ВСУ на регион. Отдельный массив расследований связан с обстрелами приграничных и тыловых территорий России. В таких делах следствие обычно устанавливает конкретные подразделения, возможных исполнителей и командиров, а также ущерб для жителей: от утраты жилья и ранений до вынужденной эвакуации и потери имущества.

Последние освобождённые из украинского плена куряне вернулись на Родину
Последние освобождённые из украинского плена куряне вернулись на Родину

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. По данным российской стороны, к 26 апреля 2025 года регион был полностью освобождён Вооружёнными силами РФ.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • ВСУ
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar