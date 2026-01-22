Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 января, 07:40

Москалькова раскрыла данные о массовых захоронениях в Курской области

Москалькова: В Курской области после вторжения ВСУ нашли 524 тела

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

В Курской области после вооружённого вторжения ВСУ были обнаружены массовые захоронения с телами 524 погибших. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По её словам, с 6 августа 2024 года в регионе фиксировались факты гибели мирных жителей и захвата людей в заложники. После случившегося были задействованы все возможные ресурсы для поиска пропавших и помощи их родственникам.

Как уточнила омбудсмен, в базу пропавших без вести внесли 2 173 человека. Из них 1 378 удалось найти, 452 до сих пор числятся в розыске, а 343 человека официально признаны погибшими. Работа по установлению судеб людей продолжается.

Москалькова: Обмены между Москвой и Киевом могут возобновиться, несмотря на сложности
Москалькова: Обмены между Москвой и Киевом могут возобновиться, несмотря на сложности

Ранее Life.ru писал, что Татьяна Москалькова заявила о тяжёлых условиях содержания жителей Курской области, удерживаемых на территории Украины. Оказавшихся в заложниках россиян представители киевского режима кормят одной кашей. Омбудсмен подчеркнула, что вопрос возвращения курян домой остаётся одним из ключевых в переговорах с Международным комитетом Красного Креста.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Татьяна Москалькова
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar