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Регион
Опубликовано 21 января, 17:05

Москалькова: Обмены между Москвой и Киевом могут возобновиться, несмотря на сложности

Татьяна Москалькова. Обложка © VK / Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Обложка © VK / Татьяна Москалькова

Диалог между Москвой и Киевом по обмену военнопленными остается сложным, но может быть возобновлён. Такой прогноз дала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» Москалькова отметила, что, несмотря на все трудности, сейчас у неё появился определённый оптимизм относительно процесса. При этом омбудсмен не назвала конкретных сроков или условий для возможного нового обмена. Процесс требует детального обсуждения и согласования списков с обеих сторон.

Москалькова передала Лубинцу список военнопленных для первого за 4 месяца обмена
Москалькова передала Лубинцу список военнопленных для первого за 4 месяца обмена

Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев при посредничестве Красного Креста смогли провести масштабную гуманитарную акцию. В ходе неё было организовано зеркальный обмен посылками для военнослужащих, находящихся в плену. С каждой стороны передали по две тысячи комплектов помощи.

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Юрий Лысенко
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