Москалькова: Обмены между Москвой и Киевом могут возобновиться, несмотря на сложности

Диалог между Москвой и Киевом по обмену военнопленными остается сложным, но может быть возобновлён. Такой прогноз дала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» Москалькова отметила, что, несмотря на все трудности, сейчас у неё появился определённый оптимизм относительно процесса. При этом омбудсмен не назвала конкретных сроков или условий для возможного нового обмена. Процесс требует детального обсуждения и согласования списков с обеих сторон.

Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев при посредничестве Красного Креста смогли провести масштабную гуманитарную акцию. В ходе неё было организовано зеркальный обмен посылками для военнослужащих, находящихся в плену. С каждой стороны передали по две тысячи комплектов помощи.