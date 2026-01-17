Москалькова сообщила о взаимном обмене России и Украины посылками для пленных

Российская и украинская стороны завершили взаимный гуманитарный обмен посылками для военнопленных. Данное заявление сделала российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Данная операция была организована при активном посредничестве Международного комитета Красного Креста. Взаимная передача помощи носила зеркальный характер, охватывая военнослужащих обеих государств. В общей сложности было передано по 2 тысячи посылок с каждой стороны. Омбудсмен подчеркнула, что в настоящий момент доставка завершена. Соответствующее заявление Москалькова сделала по итогами встречи с главой МККК Мирьяной Сполярич, которая состоялась в штаб-квартире организации в Женеве.

Ранее Татьяна Москалькова сообщила о серьёзных нарушениях условий содержания 12 жителей Курской области на территории Украины. Москалькова отметила, что удерживаемые граждане начали направлять фотографии, демонстрирующие совершенно неприемлемое качество предоставляемого питания. Одна из женщин описала скудный рацион, который состоит лишь из каши и чая. Российский уполномоченный охарактеризовала подобное положение дел как абсолютно недопустимое.