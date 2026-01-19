ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 января, 09:22

Москалькова передала Лубинцу список военнопленных для первого за 4 месяца обмена

Обложка © Телеграм / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Обложка © Телеграм / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом подняла вопрос разблокировки обменов пленными, которые не проводились более четырёх месяцев.

«Я принципиально подняла вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов военнопленными и передала омбудсмену Украины список украинских военнослужащих, находящихся на территории России, которых можно было бы освободить в ближайшее время», — заявила Москалькова.

Она отметила, что Минобороны России не раз предлагало разные форматы обменного процесса, однако украинская сторона затягивает принятие решений. Также российский омбудсмен передала список украинских военнослужащих, находящихся в России, которых можно освободить в ближайшее время, и ждёт предложений от украинской стороны.

Кроме того, Москалькова подняла вопрос о необходимости репатриации российских раненых военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией.

Командиры ВСУ угрожают военнослужащим травлей родных за сдачу в плен
Командиры ВСУ угрожают военнослужащим травлей родных за сдачу в плен

Тем временем украинские власти выстроили систему повторного вовлечения военнослужащих, вернувшихся из плена, после процедур обмена. В случае повторного попадания в руки российских военных цикл запускается заново: обмен, давление и возвращение на передовую. Эту схему называют «каруселью» службы в ВСУ.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов, а также истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Татьяна Москалькова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar