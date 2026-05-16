Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 03:18

Число сбитых на подлёте к Москве дронов ВСУ с начала суток выросло до пяти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Steamaze

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Steamaze

Силы ПВО Минобороны уничтожили ещё три беспилотника, которые летели на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об этом утром 16 мая. Системы противовоздушной обороны отразили атаку на столичный регион около 6 утра.

«Три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны», — указано в сообщении мэра.

Власти добавили, что столичные специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Детали последствий атаки на земле пока не сообщаются. Эксперты оценивают обстановку.

Работа аэропорта Внуково временно ограничена
Работа аэропорта Внуково временно ограничена

До этого сообщение об очередной попытке атаки украинских беспилотников на столичный регион появилось в два часа ночи. Тогда силы противовоздушной обороны Минобороны сбили два дрона. Системы ПВО вовремя обнаружили угрозу и нейтрализовали цели.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar