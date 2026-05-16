Число сбитых на подлёте к Москве дронов ВСУ с начала суток выросло до пяти

Силы ПВО Минобороны уничтожили ещё три беспилотника, которые летели на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об этом утром 16 мая. Системы противовоздушной обороны отразили атаку на столичный регион около 6 утра.

«Три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны», — указано в сообщении мэра.

Власти добавили, что столичные специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Детали последствий атаки на земле пока не сообщаются. Эксперты оценивают обстановку.

До этого сообщение об очередной попытке атаки украинских беспилотников на столичный регион появилось в два часа ночи. Тогда силы противовоздушной обороны Минобороны сбили два дрона. Системы ПВО вовремя обнаружили угрозу и нейтрализовали цели.