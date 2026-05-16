Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 03:10

Работа аэропорта Внуково временно ограничена

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Внуково. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

«Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – говорится в сообщении ведомства.

Ещё до полуночи 16 мая ограничения были введены в аэропорту Домодедово. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства.

Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Ранее Life.ru писал, что ночью 16 мая временные ограничения на приём и вылет самолётов действовали в шести аэропортах страны. После полуночи дополнительные меры ввели в авиагаванях Краснодара и Геленджика. Позднее были закрыты авиаузлы в Минеральных Водах и Нальчике. Под ограничения также попали авиагавани в Грозном и Магасе.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar