Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 23:10

Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на 16 мая сообщил об очередной попытке атаки украинских беспилотников на столичный регион. Силы противовоздушной обороны Минобороны сбили два дрона.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в своём канале.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Собянин сообщил об уничтожении трёх летевших на Москву БПЛА
Собянин сообщил об уничтожении трёх летевших на Москву БПЛА

Тем временем украинские беспилотники атаковали и другие регионы. В селе Песчаное Беловского района Курской области в результате удара БПЛА пострадали два человека. Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что 45-летняя женщина получила осколочные ранения плеча и бедра. Её супруг также пострадал.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar