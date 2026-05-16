Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на 16 мая сообщил об очередной попытке атаки украинских беспилотников на столичный регион. Силы противовоздушной обороны Минобороны сбили два дрона.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в своём канале.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Тем временем украинские беспилотники атаковали и другие регионы. В селе Песчаное Беловского района Курской области в результате удара БПЛА пострадали два человека. Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что 45-летняя женщина получила осколочные ранения плеча и бедра. Её супруг также пострадал.