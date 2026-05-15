Собянин сообщил об уничтожении трёх летевших на Москву БПЛА

Российские силы ПВО уничтожили ещё три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Всего после полуночи 15 мая столицу пытались атаковать как минимум 12 беспилотников.

Вместе с тем, напомним, что российские силы ПВО в ночь на 15 мая отразили одну из самых массированных атак украинских беспилотников, перехватив и уничтожив 355 дронов самолётного типа. Удар наносился сразу по нескольким направлениям.