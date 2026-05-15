15 мая, 19:20

Число пострадавших при атаке БПЛА на Белгород выросло до девяти

Обложка © Telegram / Оперштаб Белгородской области

В Белгороде продолжают подсчитывать последствия удара беспилотника вооружённых сил Украины по многоквартирному жилому дому. По уточнённым данным оперативного штаба, количество пострадавших увеличилось до девяти человек.

Среди раненых – 19-летний молодой человек. Он получил акубаротравму, а также слепые осколочные ранения лица и ног. В тяжёлом состоянии его доставили в областную клиническую больницу, где врачи борются за его здоровье.

Ещё трое пострадавших были госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода. У них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения различных частей тела. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Одному из мужчин помощь оказали на месте происшествия – от предложенной госпитализации он отказался.

На месте ЧП продолжают работу оперативные службы и ситуационный центр. Специалисты разбирают завалы и выясняют все обстоятельства трагедии.

Девочка и трое взрослых пострадали при ударе дрона по многоэтажке в Белгороде

Ранее Life.ru писал, что за шесть часов 15 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников. Дроны сбивали над Республикой Крым, Краснодарским краем, Московским регионом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской и Тверской областями, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Юния Ларсон
