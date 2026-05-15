15 мая, 18:33

Девочка и трое взрослых пострадали при ударе дрона по многоэтажке в Белгороде

В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Обложка © Telegram / Оперштаб Белгородской области

В Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом. Пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе ребёнок, сообщил оперативный штаб области.

Среди раненых — трёхлетняя девочка с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги. Её везут в детскую областную клиническую больницу. Женщину с осколками в лицо и голень транспортируют в областную клиническую больницу. Ещё двоих — мужчину и женщину — с осколочными ранениями доставляют в городскую больницу №2.

После удара загорелись несколько балконов, пожарные быстро потушили открытое горение. В доме повреждены фасад и стёкла. На место выехал врио губернатора региона Александр Шуваев.

Два человека ранены при ударе дрона-камикадзе ВСУ в Брянской области
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб один человек, ещё трое получили ранения. Мужчина погиб в селе Головчино Грайворонского округа. FPV-дрон нанёс удар по частному участку. Ещё один местный житель получил осколочные ранения головы и ног, его доставили во вторую городскую больницу Белгорода.

