Регион
15 мая, 18:20

За шесть часов над регионами России сбили 56 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников. Атака длилась шесть часов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Птички» сбивали в течение шести часов 15 мая — с 14:00 до 20:00 мск.

Дроны летели над территориями нескольких регионов. В списке оказались Республикa Крым, Краснодарский край, Московский регион. Также системы ПВО работали над акваториями Чёрного и Азовского морей. Беспилотники атаковали территорию над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской и Тверской областями.

Напомним, этим же вечером силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Дроны направлялись в сторону Москвы. Экстренные службы работают на месте падения обломков. Днём поступила информация об уничтожении ещё двух БПЛА. Эти аппараты также летели в направлении столицы.

Лия Мурадьян
