Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 02:54

Шесть аэропортов закрыли в России этой ночью

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и вылет самолётов ночью 16 мая были введены в шести аэропортах страны. Об этом сообщили в Росавиации.

После полуночи дополнительные меры ввели в авиагаванях Краснодара и Геленджика. Напомним, эти аэропорты итак работают с ограничениями: Краснодар отправляет и принимает регулярные рейсы с 09:00 до 23:00 мск, Геленджик — с 08:30 до 20:00.

Позднее были закрыты авиаузлы в Минеральных Водах и Нальчике, также под ограничения попали авиагавания в Грозном и Магасе.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов, уточнили в пресс-службе регулятора.

Аэропорт Хельсинки не работал три часа из-за украинских дронов
Аэропорт Хельсинки не работал три часа из-за украинских дронов

Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом. Пострадали девять человек. Среди раненых — трёхлетняя девочка с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar