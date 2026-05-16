Шесть аэропортов закрыли в России этой ночью

Временные ограничения на приём и вылет самолётов ночью 16 мая были введены в шести аэропортах страны. Об этом сообщили в Росавиации.

После полуночи дополнительные меры ввели в авиагаванях Краснодара и Геленджика. Напомним, эти аэропорты итак работают с ограничениями: Краснодар отправляет и принимает регулярные рейсы с 09:00 до 23:00 мск, Геленджик — с 08:30 до 20:00.

Позднее были закрыты авиаузлы в Минеральных Водах и Нальчике, также под ограничения попали авиагавания в Грозном и Магасе.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов, уточнили в пресс-службе регулятора.

