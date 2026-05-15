15 мая, 07:12

Аэропорт Хельсинки не работал три часа из-за украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alexanderstock23

Аэропорт Хельсинки временно остановил работу сегодня утром, 15 мая. Причиной стала угроза появления в небе беспилотников. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle. Воздушная гавань отменила несколько рейсов, часть вылетов была перенесена.

«Власти Хельсинки провели в 06:30 совещание о работе городских служб сегодня. В 07:06 власти сообщили, что угроза дронов… миновала», — уточняет Yle. В общей сложности финский аэропорт был закрыт на протяжении трёх часов: с 4 часов утра до 7:00.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в ночь с 14 на 15 мая отразили одну из самых массированных по количеству вражеских беспилотников атак. Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные расчёты перехватили и уничтожили 355 украинских дронов самолётного типа.

Татьяна Миссуми
