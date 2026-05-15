Дроны ВСУ всю ночь били по жилым домам, АЗС и автомобилям в Энергодаре

Минувшая ночь стала тяжелейшим испытанием для жителей Энергодара. Город подвергся массированной атаке FPV-дронов. Украинские беспилотники целенаправленно били по гражданским объектам, сообщил глава города Максим Пухов.

Первые удары зафиксировали ещё до полуночи, атаки продолжались до самого утра. По имеющимся данным, прилёты произошли в 23:08, 23:14, 00:07, 00:08, 01:42, 02:15, 02:24, 02:50 и 03:14.

«Враг действовал с особой циничностью: дроны шли на предельно низкой высоте — буквально на уровне окон жилых многоэтажек», — написал Пухов.

Под ударами оказались вышки сотовой связи, автомобильная стоянка, автозаправочная станция, объекты гражданской инфраструктуры и жилой сектор. В результате атак повреждены фасады многоквартирных домов — осколками и взрывными волнами. Также разбито большое количество гражданских машин на стоянке. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее уже сообщалось, что в Рязани обломки украинского беспилотника упали на жилой многоквартирный дом. После этого в здании начался пожар. Глава региона Павел Малков также писал о повреждениях жилых домов. В результате падения дрона в многоэтажке выбило десятки стёкол и оконных рам. Также пострадало несколько машин, которые были припаркованы внизу.