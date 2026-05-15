Новости СВО 15 мая: ВС РФ выбили ВСУ из Николаевки и Бачевска, окружение Рай-Александровки, разгром фабрик БПЛА Skyeton, арест Ермака Оглавление Курская область 15 мая: зачистка Бачевска и разгром 104-й бригады ВСУ ДНР 15 мая: освобождена Николаевка, удары по Рай-Александровке Карта СВО на 15 мая 2026 года Удар по производству БПЛА и даче Зеленского БПЛА ВСУ разогнали правительство Латвии Арест Андрея Ермака, залог 140 млн гривен Армия России отодвинула ВСУ от Часова Яра, Зеленский готовит ответ за удар по Козину, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак может выйти на свободу за 140 миллионов гривен — дайджест Life.ru. 14 мая, 21:07 Армия России наступает на Константиновку с востока. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Курская область 15 мая: зачистка Бачевска и разгром 104-й бригады ВСУ

Армия России наступает на границе Курской области. Бои идут в Шосткинском районе Сумщины. Войска продвигаются к Бачевску. В районе села Барановка потери понесла 104-я бригада Территориальной обороны.

Продолжаются стрелковые бои в районах Кондратовки и Запсёлья. Есть продвижение у Рясного, откуда ранее сбежали боевики Теробороны, но загнаны на свои позиции заградотрядами.

За сутки украинские формирования в Сумской области потеряли свыше 160 человек, канадскую бронемашину Roshel Senator, миномёт, пикапы, багги, станцию РЭБ «Дамба» и БПЛА.

Расчёт РСЗО «Град» группировки «Север» уничтожил укрепления и живую силу ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 15 мая: освобождена Николаевка, удары по Рай-Александровке

В Донецкой Народной Республике освобождено село Николаевка. Оно находится на юго-западной окраине Часова Яра.

— Противника на этом направлении необходимо дожимать, чтобы высвободить силы для наступления на Константиновку и Дружковку с востока. Следующие цели для группировки «Юг» — расположенные к западу от Николаевки сёла Подольское, Стенки, Попасное, — отмечает военный корреспондент Александр Коц.

На севере ДНР продолжается наступление на Славянск и Краматорск. По данным канала «Дневник десантника», в Рай-Александровке наносятся удары по позициям ВСУ. Продвижение к этому населённому пункту идёт с севера и юга.

Карта СВО на 15 мая 2026 года

Карта СВО на 15 мая 2026 года. ВС РФ освободили Николаевку. Фото © divgen

Удар по производству БПЛА и даче Зеленского

Уничтожен офис производителя дронов Skyeton. Он находился в Киеве. В компании заверяют, что были готовы к такому и перенесли производство в разные регионы Украины.

— Мы понимали, что рано или поздно Skyeton станет целью для россиян, поэтому были готовы к этому и релоцировали производственные мощности в разные части нашей страны и за рубеж. Компания продолжит свою работу и поставку беспилотных технологий Силам обороны Украины, — сообщили в Skyeton.

Ещё один удар пришёлся по цехам металлургического комбината «АрселорМиттал». Военный корреспондент Евгений Поддубный пишет, что здесь находилось место сборки и хранения БПЛА.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе по неизвестному объекту в Козине. Этот населённый пункт получил известность благодаря экс-главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Именно здесь строились дома для него, Владимира Зеленского и его близких.

Похоже, что Владимир Зеленский так обиделся за ракеты и БПЛА над своим владением, что задействовал спецслужбы.

— Поручил Силам обороны Украины и специальным службам предложить возможные форматы нашего ответа на этот удар, — заявил Зеленский.

БПЛА ВСУ разогнали правительство Латвии

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и всё правительство ушли в отставку. Случилось это на фоне проблем, созданных украинскими БПЛА, ударившими по гражданским объектам.

— Я заявляю, что ухожу в отставку. Это непростое решение, но в данной ситуации — честное решение, — сказала Силиня.

Ранее свою должность оставил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Арест Андрея Ермака, залог 140 млн гривен

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу на 60 дней бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. У него есть возможность выйти на свободу, оплатив залог в 140 миллионов гривен. Ермак заявил, что у него нет таких денег. Также ему запрещено общаться с другими фигурантами дела и свидетелями, в том числе с гадалкой Вероникой Аникиевич, которая давала ему советы по управлению государством.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 14 мая.

Авторы Даниил Черных