Несколько десятков тел украинских военных вывезли из морга госпиталя в Сумах, произошло это после приезда командиров. Об этом сообщили российские военные группы войск «Север» в канале «Северный ветер».

«После посещения учреждения здравоохранения командованием 14-го АК ВСУ несколько десятков украинских националистов прибыли в морг и вывезли практически все тела, находящиеся в холодильных камерах», — объяснили военные.

Операция проходила организованно. По некоторым данным, тела убитых в боях ВСУшников хотят захоронить на кладбище хирургических отходов. Других подробностей о маршруте или конечном месте доставки не приводится.

Ранее сообщалось, что родственники украинских военнослужащих обратились к командованию с просьбой вывести подразделения из района Запселья в Сумской области. Речь идёт о бойцах 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ.