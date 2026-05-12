«Тотальное превосходство русских»: Семьи бойцов ВСУ требуют отступления из Запселья
Родные бойцов ВСУ потребовали отступления из района Запселья Сумской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
В Сумской области Украины родственники военнослужащих, по данным источников, обратились с просьбой к командованию об организованном отводе подразделений из района Запселья. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Речь идёт о 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Утверждается, что обращение было распространено через волонтёрские каналы и адресовано командованию подразделения.
«Через волонтёров опубликовали обращение о необходимости организованного отступления подразделений бригады вглубь украинской территории «из-за тотального превосходства русских в живой силе и дронах», — говорится в сообщении.
Ранее в Сумском районе у села Запселье фиксировалась попытка украинских штурмовых подразделений пересечь реку Псёл малыми группами. После этого по группе начали работать FPV-дроны ВСУ. Сообщается, что удары наносили операторы украинских беспилотников, в результате чего попытка закрепиться на новом участке была сорвана.
Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.