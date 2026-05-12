12 мая, 07:15

В Сумской области начались бои между украинскими националистами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

В Сумской области Украины между различными группами украинских формирований в районе населённого пункта Бачевск возникли вооружённые столкновения. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Инцидент произошёл на территории Шосткинского района. В конфликте участвовали военнослужащие 210-го отдельного штурмового полка, которые, как утверждается, были мобилизованы принудительно. В ходе столкновения они оказали сопротивление вооружённой группе неизвестных лиц без опознавательных знаков.

ВСУ расстреляли своих же дезертиров, укрывшихся у монастыря под Сумами

Ранее сообщалось о попытке украинских штурмовых подразделений форсировать реку Псёл в районе села Запселье Сумской области. В этот момент по ней были задействованы FPV-дроны ВСУ. Удары наносились операторами украинских беспилотников, после чего попытка закрепления на новом рубеже завершилась неудачей.

Милена Скрипальщикова
