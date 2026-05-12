День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 05:10

Переплывших Псёл бойцов ВСУ добили свои же FPV-дроны под Сумами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

В Сумском районе у села Запселье украинские штурмовые подразделения предприняли новую попытку пересечь реку Псёл, однако операция закончилась потерями. Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, штурмовиков ВСУ добили свои же дроны-камикадзе.

ВСУшники пытались перебраться через Псёл малыми группами. Часть бойцов смогла достичь противоположного берега, однако оказалась без вооружения. После переправы солдаты вышли на участок, который контролируют подразделения группировки «Север». В этот момент по ним начали работать FPV-дроны ВСУ. Удары нанесли собственные операторы беспилотников украинской армии. Попытка закрепиться на новом участке завершилась провалом.

В Сумской области десантники РФ взяли в плен 10 солдат ВСУ практически без боя
В Сумской области десантники РФ взяли в плен 10 солдат ВСУ практически без боя

Ранее сообщалось, что в районе села Рясное в Сумской области группа украинских военнослужащих оставила позиции после ухода проводника из числа сержантов 119-й отдельной бригады теробороны. Бойцы попытались укрыться в лесу рядом с полуразрушенным Свято-Дмитриевским монастырём.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar