В Сумском районе у села Запселье украинские штурмовые подразделения предприняли новую попытку пересечь реку Псёл, однако операция закончилась потерями. Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, штурмовиков ВСУ добили свои же дроны-камикадзе.

ВСУшники пытались перебраться через Псёл малыми группами. Часть бойцов смогла достичь противоположного берега, однако оказалась без вооружения. После переправы солдаты вышли на участок, который контролируют подразделения группировки «Север». В этот момент по ним начали работать FPV-дроны ВСУ. Удары нанесли собственные операторы беспилотников украинской армии. Попытка закрепиться на новом участке завершилась провалом.

Ранее сообщалось, что в районе села Рясное в Сумской области группа украинских военнослужащих оставила позиции после ухода проводника из числа сержантов 119-й отдельной бригады теробороны. Бойцы попытались укрыться в лесу рядом с полуразрушенным Свято-Дмитриевским монастырём.