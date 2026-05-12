Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

В Сумской области десантники РФ взяли в плен 10 солдат ВСУ практически без боя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Уссурийские десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в марте 2025 года взяли в плен 10 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) практически без боя. Противник отдыхал и не ожидал атаки, рассказал ТАСС участник операции с позывным Улу.

«Они нас не ждали. Мы зашли: в одном блиндаже взяли в плен четверых, в другом — ещё четверых. Когда эти перестали выходить на связь, командование ВСУ отправило двоих (солдат — Прим. Life.ru) проверить, они тоже в плен попались», — поделился боец.

По его словам, группа заходила в лесополосу под антидроновым одеялом. Боевики ВСУ сдавались сами, без стрельбы.

Ранее российские специалисты разработали систему, которая подменяет изображение на украинских беспилотниках советскими мультфильмами. По словам военнослужащего, операторы украинских дронов вместо реальной картинки начинают видеть кадры из мультфильмов. После потери ориентации беспилотник падает. Сначала система перехватывает сигнал и определяет принадлежность дрона. После этого устройство начинает подменять изображение.

Виталий Приходько
