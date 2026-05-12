Российские специалисты разработали систему, которая подменяет изображение на украинских беспилотниках советскими мультфильмами. О работе устройства рассказал офицер 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» с позывным Аристарх, пишет РИА «Новости».

По словам военнослужащего, операторы украинских дронов вместо реальной картинки начинают видеть кадры из мультфильмов. После потери ориентации беспилотник падает.

«Одно изделие у нас «Ну, погоди!» показывало, другое изделие «Чебурашка и Гена», и «Следствие ведут Колобки» — это третье изделие», — рассказал Аристарх.

Он уточнил, что сначала система перехватывает сигнал и определяет принадлежность дрона. После этого устройство начинает подменять изображение. По словам офицера, такая система радиоэлектронного подавления получила название «Маркер Герц». Военнослужащий принимал участие в её разработке, когда руководил специализированной мастерской. Кроме того, специалисты испытывали ещё одно устройство под названием «Зеркало». Его описывают как компактную и мощную систему для противодействия беспилотникам.

До объявления режима перемирия бойцы группировки «Центр» выбили формирования Вооружённых сил Украины из девяти железобетонных опорных пунктов на Днепропетровском направлении. Укрепления были построены по стандартам НАТО. Каждый опорник представлял собой сложную систему бункеров с множеством входов-выходов и бетонными капсулами для личного состава — до взвода противника. На пути штурмовики преодолевали открытые участки, где противник атаковал массированно: до 5–6 FPV-дронов на каждого бойца, а также тяжёлые гексакоптеры со сбросами.