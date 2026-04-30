Путину показали копию трубы, по которой герои операции «Поток» шли 15 км
Сегодня в московском Центральном выставочном зале «Манеж» президент России Владимир Путин осматривает масштабную экспозицию «Знание. Герои», приуроченную к просветительскому марафону «Знание.Первые». В центре внимания оказался экспонат, от которого у многих перехватило дыхание — точная копия газовой трубы из той самой операции «Поток».
Путину в Манеже показали путь 800 героев операции «Поток». Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Диаметр трубы — менее полутора метров. Шесть суток, согнувшись почти в три погибели, 800 наших бойцов преодолевали 15 километров этого подземного тоннеля. Без чистого воздуха, при температуре всего +4 градуса, в полной темноте и под угрозой собственного же открытого огня.
Напомним, что 13 марта 2025 года стало известно об освобождении ряда населённых пунктов в Курской области, включая город Суджу, а также Подол и Меловой. Операции «Поток» проводились силами группировки «Север» в ходе наступательных действий. После взятия города под контроль ВС РФ украинская сторона потеряла важный узел снабжения и укреплённый район. В рейдах по тылам противника участвовали военные и добровольцы, которые скрытными маршрутами выходили на позиции для нанесения ударов. В действиях были задействованы разведывательно-штурмовые и десантные подразделения.
Обложка © Telegram / Юнашев LIVE