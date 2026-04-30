Путину показали копию трубы, по которой герои операции «Поток» шли 15 км

Сегодня в московском Центральном выставочном зале «Манеж» президент России Владимир Путин осматривает масштабную экспозицию «Знание. Герои», приуроченную к просветительскому марафону «Знание.Первые». В центре внимания оказался экспонат, от которого у многих перехватило дыхание — точная копия газовой трубы из той самой операции «Поток».

Путину в Манеже показали путь 800 героев операции «Поток». Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Диаметр трубы — менее полутора метров. Шесть суток, согнувшись почти в три погибели, 800 наших бойцов преодолевали 15 километров этого подземного тоннеля. Без чистого воздуха, при температуре всего +4 градуса, в полной темноте и под угрозой собственного же открытого огня.

