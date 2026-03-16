«Поддерживали Господь Бог и молитва»: Батюшка рассказал об участии в операции «Поток»

Иерей Алексий Скрипкин с сыном были одними из участников легендарной операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области в марте 2025 года. Сотни наших солдат продвигались по трубопроводу несколько дней, чтобы попасть в тыл к ВСУ. Священник поделился своими воспоминаниями о тех героических днях, его история попала в книгу Сергея Галицкого «Батюшки боевого соприкосновения. Курск».

«Внутри трубы всё напоминало фильмы ужасов про апокалипсис: вокруг все чумазые, голодные, холодные. Снаружи доносится грохот работающей артиллерии. Воды не хватает, все очень хотят пить. Иногда слышатся стоны… Но нас поддерживали Господь Бог и молитва. Молитва шла так спокойно и хорошо», — рассказал Скрипкин.

На середине маршрута внутри трубы солдаты испытывали дикую нехватку кислорода, появилась одышка, вспоминает батюшка. Гипоксия не давала выполнять рутинные обязанности и тормозила продвижение отряда. Местами были оборудованы специальные карманы, где можно было дышать чуть легче. Всё напоминало по симптомам подъём альпинистов в гору, признался иерей. Те солдаты, которые давно находились в трубе были едва живы, но мужественно держались. Всех одолевали кашель и слабость. По словам священника, дойти до конца смогли не все.

У точки выхода на поверхность дышать стало легче, отметил Скрипкин. Но просто выйти было нельзя, чтобы противник не рассекретил операцию, поэтому приходилось сдерживать себя и ждать момента, аккуратно растаскивая землю по дну трубы, чтобы на поверхности, на снегу, не было видно выхода из газопровода. В общей сложности священник пробыл под землёй около двух недель. Когда наши пошли на штурм и погнали ВСУ, в задачи батюшки входила эвакуация раненых и доставка продовольствия на передовую. Встречая Скрипкина, наши солдаты всегда просили у него благословение и признавались, что никогда так не верили в Бога, как на фронте.

«Мне особенно запомнились те, кто занимался логистикой и бегал по трубе туда и обратно. Внешне они выглядели очень страшно. Но они были какие-то внутренне спокойные и счастливые. С некоторыми из них я подружился. А недавно мне позвонил знакомый священник из Сибири и говорит: «Я сейчас лежу в одной келье с человеком из 30-го мотострелкового полка. Они был в составе штурмовой группы, там получил ранение. Это он брал у тебя благословение!» — добавил Скрипкин.

Он признался, что многое вынес для себя после операции «Поток». Надо любить жизнь в мелочах, радоваться солнцу, воздуху, возможности дышать, ведь оказывается, что и этого можно лишиться, поэтому так важно просто довериться Богу и перестать беспокоиться по житейским пустякам, сказал священник.