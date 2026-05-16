Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 12:15

Логистический узел ВСУ пал: Взятие Боровой открывает ВС РФ дорогу к Изюму

Коц: Освобождение Боровой создаёт условия для наступления ВС РФ на Изюм

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Освобождение Боровой в Харьковской области создаёт предпосылки для дальнейшего наступления на город Изюм. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.

«В перспективе контроль над этим населенником позволит обезопасить южные подступы к Купянску и создаст предпосылки для наступления на город Изюм с довоенным населением порядка 50 тысяч», — отметил он.

По словам репортёра, Боровая была важнейшим логистическим узлом для Вооружённых сил Украины. Контроль над этим населённым пунктом позволяет российским войскам обезопасить южные подступы к Купянску и создать условия для движения на Изюм.

«Полезность Киева падает»: В Госдуме назвали возможный срок окончания СВО
«Полезность Киева падает»: В Госдуме назвали возможный срок окончания СВО

Сегодня начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, находясь в зоне проведения СВО, сообщил об освобождении двух населённых пунктов в Харьковской области — Кутьковки и Боровой, при этом бои продолжаются в Великой Шапковке. По словам генерала армии, соединения 1-й танковой армии группировки «Запад» завершили зачистку этих сёл на правом берегу Оскола. Это создаёт плацдарм для дальнейшего продвижения к Купянску.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar