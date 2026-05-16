Освобождение Боровой в Харьковской области создаёт предпосылки для дальнейшего наступления на город Изюм. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.

«В перспективе контроль над этим населенником позволит обезопасить южные подступы к Купянску и создаст предпосылки для наступления на город Изюм с довоенным населением порядка 50 тысяч», — отметил он.

По словам репортёра, Боровая была важнейшим логистическим узлом для Вооружённых сил Украины. Контроль над этим населённым пунктом позволяет российским войскам обезопасить южные подступы к Купянску и создать условия для движения на Изюм.

Сегодня начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, находясь в зоне проведения СВО, сообщил об освобождении двух населённых пунктов в Харьковской области — Кутьковки и Боровой, при этом бои продолжаются в Великой Шапковке. По словам генерала армии, соединения 1-й танковой армии группировки «Запад» завершили зачистку этих сёл на правом берегу Оскола. Это создаёт плацдарм для дальнейшего продвижения к Купянску.