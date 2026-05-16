Конфликт на Украине близится к завершению, которое может произойти уже до конца года. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, отметив, что Россия наращивает выпуск современного вооружения, аналогов которому нет, а ВС РФ продвигаются вперёд на фоне истощения украинской стороны.

После того как западные спонтанты переключили внимание, а киевский лидер отказался подчиняться наставлениям европейцев и американцев, полезность Украины для Запада снижается, считает парламентарий.

«Переговорные процессы из-за упрямства, жадности и глупости украинского режима ни к чему не привели. Коррупционные скандалы и интервью бывшего пресс-секретаря [Владимира] Зеленского о многом говорят», — сказал депутат в разговоре с «Лентой.ру».

Сегодня начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, находясь в зоне проведения СВО, сообщил об освобождении двух населённых пунктов в Харьковской области — Кутьковки и Боровой, при этом бои продолжаются в Великой Шапковке. По словам генерала армии, соединения 1-й танковой армии группировки «Запад» завершили зачистку этих сёл на правом берегу Оскола, что создаёт плацдарм для дальнейшего продвижения к Купянску.