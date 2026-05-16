Новости СВО 16 мая: ВС РФ освободили Чайковку и Чаривное, штурм Рясного и Бачевска, Зеленский напуган наступлением на Киев и Чернигов

Армия России заняла населённые пункты Запорожской и Харьковской областей, Москва и Киев обменялись пленными, на Украине узнали о целях ракет и БПЛА в столице — дайджест Life.ru. 15 мая, 21:07 Армия России копит силы для освобождения Константиновки. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область 16 мая: наступление на Рясное и Бачевск

ВС РФ продолжают наступление на Сумщине, начатое у границы Курской области. В Шосткинском районе идёт продвижение к Бачевску. В окрестностях Кондратовки и Запселья стрелковые бои. Штурмовики группировки «Север» выбивают ВСУ из Рясного.

За сутки украинские подразделения потеряли больше 90 человек, а также САУ М109 Paladin и «Богдана», миномёты, пикапы, квадроциклы и БПЛА.

Харьковская область 16 мая: освобождена Чайковка

Армия России продолжает расширять плацдарм на границе Белгородской и Харьковской областей. Под контроль ВС РФ перешла Чайковка. Выбить 159-ю бригаду ВСУ отсюда смогли бойцы 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии.

— Освобождение данного населённого пункта позволяет расширить полосу безопасности в Харьковской области, а также создаёт условия для дальнейшего продвижения наших войск вглубь украинской территории, — рассказали в группировке «Север».

Запорожская область 16 мая: Чаривное под контролем России

В Запорожской области ВС РФ освободили Чаривное. Отсюда 16 километров до Орехова, к которому и наступает группировка «Восток». Оборону здесь держали боевики из 225-го штурмового полка ВСУ.

— Бойцы 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии смогли взломать хорошо укреплённый район обороны, центром которого являлось Чаривное, — отмечает военный корреспондент Александр Коц.

Бойцы 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии освободили Чаривное. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 16 мая: удары по Константиновке

Канал «Военная хроника» обращает внимание на информацию об участившихся ударах российской авиации по Константиновке. При этом в город продолжают проникать небольшие группы ВС РФ, а также идёт наступление на флангах.

— Существует гипотеза, что таким образом РФ пытается ликвидировать последнюю милю украинской логистики и окончательно отрезать гарнизон, после чего начнётся решающий штурм города, — говорится в публикации «Военной хроники».

На Красноармейском направлении бои идут около Гришина. Военный аналитик Анатолий Радов сообщает о расширении зоны контроля западнее и южнее этого населённого пункта. Продвижение идёт в сторону Василевки и Сергеевки.

Карта СВО на 16 мая 2026 года

Карта СВО на 16 мая 2026 года. ВС РФ расширили буферную зону у Белгородской области, освободив Чайковку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Обмен пленными и телами погибших: 205 россиян вернулись домой

Россия и Украина обменялись военнопленными. С каждой стороны было передано по 205 человек. Это первый этап большого обмена. В общей сложности планируется, что Россия получит 1000 военнослужащих. Такое же количество и Украина.

Кроме того, Москва и Киев получили останки павших бойцов. Украине отдали 561 тело, а в Россию вернулся 41 защитник.

— Механизм обменов продолжает работать, несмотря на продолжающиеся боевые действия и нарастающий обмен ударами. Посредниками по-прежнему выступают Эмираты и отчасти Штаты, что и позволяет сохраняться одному из немногих рабочих каналов коммуникации, — отмечают авторы канала «Рыбарь».

ВС РФ готовят наступление из Белоруссии: Зеленский испугался за свой дом

Владимир Зеленский бьёт тревогу из-за Белоруссии. По его данным, Армия России готовит наступление на север Украины, а именно в Киевскую и Черниговскую области. Мало того, он не исключает возможность, что ВС РФ начнут военную кампанию против одного из членов НАТО. С Белоруссией граничат только Польша, Латвия и Литва.

— Поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины усилить соответствующее направление и представить план нашего реагирования, который будет рассмотрен и утверждён на Ставке, — заявил Зеленский.

Со ссылкой на украинскую разведку он также сообщил, что Россия готовит удары по центрам принятия решений. Среди них здание Офиса президента Украины и резиденция Зеленского. Если верить ему, то удары будут наноситься по заглублённым целям, которые расположены на территории этих объектов.

Залог за Ермака: кто платит за свободу соратника Зеленского

В Киеве продолжается эпопея с внесением залога за экс-главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Собрать нужно 140 миллионов гривен. Сам Ермак уже говорил, что таких денег у него нет.

30 миллионов гривен заплатил бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Примечательно, что Ребров родился в Донбассе и некоторое время играл за казанский «Рубин». Даже успел стать чемпионом России.

Реброва и Ермака связывают давние дружеские отношения. К тому же депутат Верховной рады Николай Тищенко крестил детей и футболиста, и политика.

Проблема со сбором средств на залог продолжается. Оказалось, что даже соратники Ермака по коррупционным схемам не платят за его свободу. Одновременно с этим украинские банки отказываются принимать и переводить средства для Ермака. Адвокат бывшего руководителя ОП Украины считает, что они опасаются внимания финмониторинга.

Авторы Даниил Черных