Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 22 украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал столичный мэр Сергей Собянин. Согласно его данным, в общей сложности с 16 на 17 мая на подлёте к Москве было ликвидировано 83 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Отражена атака девяти БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в 3:46 по московскому времени. Через девять минут он сообщил об уничтожении ещё тринадцати БПЛА.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о героическом эпизоде специальной военной операции, который произошёл с гвардии сержантом Аркадием Парфени. Командир штурмовых групп получил задачу захватить опорные пункты противника в одном из населённых пунктов. Проведя разведку, Парфени обнаружил хорошо укреплённую позицию, оценил обстановку и разработал план атаки. При выдвижении к цели российские подразделения попали под миномётный обстрел. Командир оперативно сориентировался и решил разделить силы, лично возглавив одну из групп. Подняв боевой дух сослуживцев, Парфени одним из первых ворвался на вражескую позицию и уничтожил несколько бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ).