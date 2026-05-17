Ещё девять БПЛА сбили на подлёте к Москве

Ранее силы противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами уничтожили 25 украинских беспилотников в разных районах Севастополя и над морем возле города. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. В результате атаки никто не пострадал. Однако обломки одного сбитого дрона в районе Кара-Кобы повредили высоковольтную линию электропередачи. Это привело к перебоям с подачей электричества в некоторых частях города. Специалисты начнут восстановительные работы после завершения воздушной тревоги. Также осколки сбитых аппаратов повредили пять окон в многоквартирных домах и три частных дома в районе Фиолента. Власти опровергли слухи о повреждении Севастопольской ТЭС, назвав их дезинформацией.