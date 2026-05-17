Ещё девять БПЛА сбили на подлёте к Москве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
Силы противовоздушной обороны сбили ещё девять беспилотных летательных аппаратов, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее количество дронов достигло 61 штуки.
«Сбиты ещё восемь БПЛА, летевших на Москву <...> Ещё один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Сергей Собянин.
Сбитые дроны не достигли целей в Москве. Ситуация остаётся под контролем экстренных служб.
Ранее силы противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами уничтожили 25 украинских беспилотников в разных районах Севастополя и над морем возле города. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. В результате атаки никто не пострадал. Однако обломки одного сбитого дрона в районе Кара-Кобы повредили высоковольтную линию электропередачи. Это привело к перебоям с подачей электричества в некоторых частях города. Специалисты начнут восстановительные работы после завершения воздушной тревоги. Также осколки сбитых аппаратов повредили пять окон в многоквартирных домах и три частных дома в районе Фиолента. Власти опровергли слухи о повреждении Севастопольской ТЭС, назвав их дезинформацией.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.