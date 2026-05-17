Аэропорты Шереметьево и Жуковский временно закрыли на приём и выпуск самолётов

В ночь с 16 на 17 мая в аэропортах Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Это следует из заявления пресс-службы Росавиации.

Согласно информации Федерального агентства воздушного транспорта, ограничения в Жуковском были введены в 2:50 по московскому времени. Через четыре минуты план «Ковёр» распространился на аэропорт Шереметьево. Как подчеркнули в ФАВТ, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны перехватили ещё один украинский беспилотник, летевший на Москву. Таким образом, общее число сбитых дронов составило 40 целей. Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев отчитался о ликвидации расчётами ПВО 25 украинских дронов в разных районах города, а также над морем вблизи Севастополя. По предварительным данным, атака обошлась без жертв. Один из беспилотников был сбит в районе Кара-Кобы. Обломки дрона повредили высоковольтную линию, из-за чего в городе возникли перебои с электричеством.