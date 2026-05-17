Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 мая, 21:46

В трёх российских аэропортах ввели план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Российские аэропорты в Подмосковье принимают и отправляют рейсы по согласованию, также были введены временные ограничительные меры в авиагавани Пскова. В аэропорту Жуковский (Раменское) план «Ковёр» снят. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Внуково, Домодедово. Принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов», — говорится в заявлении.

Силы ПВО сбили уже 38 беспилотников, летевших в сторону Москвы

Ранее Life.ru писал, что расчёты противовоздушной обороны России 16 мая в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени сбили 67 украинских беспилотников. Воздушные цели уничтожили в небе над Тульской, Ростовской, Воронежской, Брянской, Орловской, Курской, Калужской, Белгородской областями, а также над территориями Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Тимур Хингеев
