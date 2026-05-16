Силы ПВО за два часа сбили 67 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны РФ в течение двух часов перехватили и ликвидировали 67 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Это следует из заявления Министерства обороны на платформе MAX.

Как уточняют в военном ведомстве, дроны были сбиты в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени. Воздушные цели уничтожили в небе над Тульской, Ростовской, Воронежской, Брянской, Орловской, Курской, Калужской, Белгородской областями, а также над территориями Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.

Ранее поступала информация о том, что российские силы ПВО за пять часов уничтожили 89 украинских беспилотников над регионами страны. По данным Минобороны РФ, дежурные расчёты отражали атаку с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Военные перехватили и уничтожили дроны самолётного типа над Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Кроме того, были пресечены попытки проникновения над акваторией Чёрного моря.