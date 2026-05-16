«Улов» ПВО за пять часов: Над регионами России сбили 89 украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны отразили крупную атаку украинских беспилотников. С 15:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчёты перехватили и уничтожили 89 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Аппараты были перехвачены и уничтожены над несколькими регионами, включая Белгородскую, Рязанскую, Калужскую, Курскую, Брянскую, Орловскую, Владимирскую и Смоленскую области, а также Тульскую область и Московский регион. Кроме того, были пресечены попытки проникновения над акваторией Чёрного моря.

Тем временем средства противовоздушной обороны отразили атаку ещё одного беспилотного летательного аппарата на Москву. С начала суток Сергей Собянин сообщил об уничтожении уже 31 БПЛА.