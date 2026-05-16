16 мая, 15:22

До 31 выросло число сбитых на подлёте к Москве дронов

Средства противовоздушной обороны отразили атаку ещё одного беспилотного летательного аппарата на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака одного беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

С начала суток Собянин сообщил об уничтожении уже 31 БПЛА.

Ранее Life.ru писал, что число пострадавших при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде выросло до 9 человек. Один из пострадавших — 19-летний парень. У него баротравма и осколочные ранения лица и ног. Троих раненых отправили во вторую городскую больницу. От госпитализации отказался только один мужчина.

