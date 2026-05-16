До 31 выросло число сбитых на подлёте к Москве дронов

Средства противовоздушной обороны отразили атаку ещё одного беспилотного летательного аппарата на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее Life.ru писал, что число пострадавших при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде выросло до 9 человек. Один из пострадавших — 19-летний парень. У него баротравма и осколочные ранения лица и ног. Троих раненых отправили во вторую городскую больницу. От госпитализации отказался только один мужчина.