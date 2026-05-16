Число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве, выросло до 30
На подлёте к Москве сбили ещё четыре украинских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб приступили к работе в зоне падения обломков.
«Четыре БПЛА сбиты средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в соцсетях.
С начала дня на подлёте к Москве уничтожено уже 30 БПЛА.
Ранее ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Беспилотник украинских военных упал рядом с энергоблоками, но не сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет.
