Число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве, выросло до 30

На подлёте к Москве сбили ещё четыре украинских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб приступили к работе в зоне падения обломков.

«Четыре БПЛА сбиты средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в соцсетях.

С начала дня на подлёте к Москве уничтожено уже 30 БПЛА.

Ранее ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Беспилотник украинских военных упал рядом с энергоблоками, но не сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет.