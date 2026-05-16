16 мая, 11:56

В Шебекине 14-летний мальчик ранен при атаке дрона ВСУ

Обложка © Оперштаб Белгородской области

В результате атаки дрона ВСУ на частный дом в Шебекине Белгородской области 14-летний мальчик получил слепое осколочное ранение головы. Об этом сообщается в канале регионального оперштаба в «Максе».

«Дрон сдетонировал на территории частного дома. 14-летнего мальчика со слепым осколочным ранением головы бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в детскую областную клиническую больницу. В доме повреждены окна, фасад и забор, в соседнем домовладении — остекление», — уточнили в оперштабе.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства атаки уточняются.

В белгородском приграничье дрон ВСУ убил мужчину в легковушке
Ранее Life.ru писал, что число пострадавших при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде выросло до 9 человек. Один из них — 19-летний парень с баротравмой и осколками в лице и ногах. Троих пострадавших доставили во вторую городскую больницу. От госпитализации отказался только один мужчина.

Андрей Бражников
