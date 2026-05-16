В белгородском приграничье дрон ВСУ убил мужчину в легковушке
В посёлке Красная Яруга Белгородской области легковой автомобиль стал целью атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона.
Вследствие полученных телесных повреждений, мужчина, находившийся в транспортном средстве, скончался на месте происшествия до прибытия экстренных медицинских служб. Оперштаб выразил соболезнования близким погибшего.
Ранее сообщалось, что один из семи мирных жителей, раненных при атаке украинских беспилотников на Дом культуры в Шахтёрске, умер в больнице. Дроны ВСУ нанесли удар прямо по зданию ДК в центре города. В тот момент внутри находились семь человек, трое из них получили осколочные ранения, один был в тяжёлом состоянии. У остальных диагностировали лёгкие травмы и порезы, зданию нанесён серьёзный ущерб.
