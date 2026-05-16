В белгородском приграничье дрон ВСУ убил мужчину в легковушке

Ранее сообщалось, что один из семи мирных жителей, раненных при атаке украинских беспилотников на Дом культуры в Шахтёрске, умер в больнице. Дроны ВСУ нанесли удар прямо по зданию ДК в центре города. В тот момент внутри находились семь человек, трое из них получили осколочные ранения, один был в тяжёлом состоянии. У остальных диагностировали лёгкие травмы и порезы, зданию нанесён серьёзный ущерб.