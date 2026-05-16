16 мая, 09:29

В белгородском приграничье дрон ВСУ убил мужчину в легковушке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

В посёлке Красная Яруга Белгородской области легковой автомобиль стал целью атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона.

Вследствие полученных телесных повреждений, мужчина, находившийся в транспортном средстве, скончался на месте происшествия до прибытия экстренных медицинских служб. Оперштаб выразил соболезнования близким погибшего.

Семьям жертв атаки на Рязань выплатят по 1,5 млн, пострадавшим — до 600 тысяч

Ранее сообщалось, что один из семи мирных жителей, раненных при атаке украинских беспилотников на Дом культуры в Шахтёрске, умер в больнице. Дроны ВСУ нанесли удар прямо по зданию ДК в центре города. В тот момент внутри находились семь человек, трое из них получили осколочные ранения, один был в тяжёлом состоянии. У остальных диагностировали лёгкие травмы и порезы, зданию нанесён серьёзный ущерб.

Наталья Демьянова
