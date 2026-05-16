Семьям жертв атаки на Рязань выплатят по 1,5 млн, пострадавшим — до 600 тысяч

В Рязани семьи погибших и пострадавшие в результате атаки беспилотника 15 мая получат компенсации от местных властей. Губернатор Павел Малков сообщил, что выплаты составят до 1,5 млн рублей для родственников погибших.

Пострадавшие получат от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от степени травм. За поврежденное имущество предусмотрены выплаты до 150 тыс. рублей.

«Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим в результате атаки БПЛА:

– 1,5 млн рублей семьям погибших;

– от 300 до 600 тысяч рублей пострадавшим в зависимости от степени вреда здоровью;

– до 150 тысяч рублей за утраченное имущество», — отметил губернатор.

Жителям, чьи квартиры пострадали, средства поступят на первоочередные расходы. Для оформления выплат открыты горячие линии: +7 930-882-41-00, +7 4912-51-40-85 и +7 4912-51-36-00.

Кроме того, каждый желающий может помочь пострадавшим через сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области. Губернатор уже перечислил свою часть средств на помощь землякам.

ВСУ атаковали Рязань беспилотниками около двух часов ночи 15 мая. Обломки одного из дронов упали на многоэтажку, там начался пожар. В результате атаки погибло 4 человека, в том числе ребёнок. Пострадали 28 мирных граждан. СК возбудил дело о теракте.