Новая атака на ЗАЭС: Дрон ВСУ упал в считаных метрах от энергоблоков

ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Беспилотник украинских военных упал рядом с энергоблоками, но не сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции.

«Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков станции. При падении дрон не сдетонировал», — говорится в сообщении.

Запорожская АЭС продолжает свою работу в обычном режиме, все технологические процессы протекают без отклонений, а показатели безопасности строго контролируются. Радиационная обстановка на станции и в окрестностях остается в пределах нормы.

А 14 мая два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ по территории рядом со станцией. Взрыв произошёл в 100 метрах от границы объекта. Сотрудники в тот момент были в машине и исполняли служебные задачи. Удар был множественным, поэтому вывозить раненых было очень сложно. Один человек получил ранение ноги, у второго зафиксированы тяжёлые травмы брюшной полости и нижней части тела.