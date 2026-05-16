Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 11:10

Новая атака на ЗАЭС: Дрон ВСУ упал в считаных метрах от энергоблоков

ВСУ атаковали дроном территорию Запорожской АЭС

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Беспилотник украинских военных упал рядом с энергоблоками, но не сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции.

«Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков станции. При падении дрон не сдетонировал», — говорится в сообщении.

Запорожская АЭС продолжает свою работу в обычном режиме, все технологические процессы протекают без отклонений, а показатели безопасности строго контролируются. Радиационная обстановка на станции и в окрестностях остается в пределах нормы.

Один из раненных ударом ВСУ сотрудников ЗАЭС находится в тяжёлом состоянии
Один из раненных ударом ВСУ сотрудников ЗАЭС находится в тяжёлом состоянии

А 14 мая два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ по территории рядом со станцией. Взрыв произошёл в 100 метрах от границы объекта. Сотрудники в тот момент были в машине и исполняли служебные задачи. Удар был множественным, поэтому вывозить раненых было очень сложно. Один человек получил ранение ноги, у второго зафиксированы тяжёлые травмы брюшной полости и нижней части тела.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Запорожская АЭС
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar