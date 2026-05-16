В Славянске-на-Кубани нашли обломки БПЛА на территории двух домов
В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.
Фрагменты дрона упали на территории двух частных домовладений. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, разрушений нет.
Ранее Life.ru писал, что число пострадавших при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде выросло до девяти человек. Один из пострадавших — 19-летний парень с баротравмой и осколками в лице и ногах. Троих раненых доставили во вторую городскую больницу. От госпитализации отказался только один мужчина.
