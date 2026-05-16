16 мая, 10:52

В Славянске-на-Кубани нашли обломки БПЛА на территории двух домов

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Фрагменты дрона упали на территории двух частных домовладений. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, разрушений нет.

В белгородском приграничье дрон ВСУ убил мужчину в легковушке
Ранее Life.ru писал, что число пострадавших при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде выросло до девяти человек. Один из пострадавших — 19-летний парень с баротравмой и осколками в лице и ногах. Троих раненых доставили во вторую городскую больницу. От госпитализации отказался только один мужчина.

Александра Мышляева
