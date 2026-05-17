Расчёты ПВО сбили 40-й БПЛА ВСУ, летевший на Москву
Системы противовоздушной обороны перехватили ещё один украинский беспилотник, летевший на Москву. Таким образом, общее число сбитых дронов составило 40 целей. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Уничтожен ещё один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.
А ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев отчитался о ликвидации расчётами ПВО 25 украинских дронов в разных районах города, а также над морем вблизи Севастополя. По предварительным данным, атака обошлась без жертв. Один из беспилотников был сбит в районе Кара-Кобы. Обломки дрона повредили высоковольтную линию, из-за чего в городе возникли перебои с электричеством.
