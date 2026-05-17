Силы ПВО уничтожили 25 БПЛА над Севастополем, обломки повредили ЛЭП

Силы противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в разных районах Севастополя, а также над морем близ города. Это следует из заявления местного губернатора Михаила Развожаева.

Согласно предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Как отмечают в Спасательной службе Севастополя, один из беспилотников был уничтожен в районе Кара-Кобы. Фрагменты сбитого дрона повредили высоковольтную линию, из-за чего в разных районах города фиксируются нарушения в подаче электроэнергии. Специалисты приступят к восстановительным работам после отмены воздушной тревоги.

«Укропаблики сейчас публикуют дезинформацию о том, что повреждена Севастопольская ТЭС — это неправда. Повреждены 5 окон в разных МКД в разных района города. В районе Фиолента 3 частных дома получили повреждения крыш и стен от осколков сбитых БПЛА», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны РФ в течение двух часов перехватили и ликвидировали 67 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Как сообщили в Министерстве обороны, дроны были сбиты в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени. Воздушные цели уничтожили в небе над Тульской, Ростовской, Воронежской, Брянской, Орловской, Курской, Калужской, Белгородской областями, а также над территориями Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.