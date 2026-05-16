Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 19:33

В повреждённой при ударе беспилотника ВСУ многоэтажке в Белгороде спасли собаку

Обложка © MAX / МЭР | ДЕМИДОВ

Обложка © MAX / МЭР | ДЕМИДОВ

Белгородский мэр Валентин Демидов рассказал трогательную историю о спасении собаки. В многоквартирном доме, который накануне атаковал беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ), уже после того, как пожарные ликвидировали возгорание в подъезде, обнаружили испуганного пса. Животное забилось в угол у лифта и дрожало от страха в кромешной тьме, стоя в воде после тушения.

В Белгороде спасли собаку из повреждённого после удара ВСУ дома. Видео © MAX / МЭР | ДЕМИДОВ

Сразу найти хозяев не удалось. Пса забрали в оперативный штаб, а затем отвезли на участок по отлову и содержанию бездомных животных «Белгорблагоустройства». Позже выяснилось, что хозяйка получила ранение во время удара дрона и была госпитализирована в одну из больниц областного центра. О том, что собака в безопасности, сообщили в домовой чат.

Неравнодушная соседка пострадавшей, которая сама содержит питомцев, решила забрать перепуганное животное к себе. Она призналась, что не смогла пройти мимо и готова подарить псу, пережившему сильнейший стресс, немного тепла и заботы. К сожалению, у хозяйки было две или три собаки, и о судьбе остальных пока ничего не известно.

«Одну мы нашли и спасли. И за эту маленькую победу — спасибо всем, кто был рядом, и особенно отзывчивой соседке. Уверен, скоро хозяйка поправится и вернётся домой — и ей передадут верного питомца. Испытания показывают, сколько доброты в сердцах людей, как много вокруг отзывчивых и искренних горожан, которые готовы в любой момент прийти на помощь каждому, кто в этом нуждается. В этом наша сила! Со всем справимся!» — говорится в сообщении Демидова на платформе MAX.

В Белгородской области из-за детонации дрона ВСУ пострадала мирная жительница
В Белгородской области из-за детонации дрона ВСУ пострадала мирная жительница

Ранее в результате атаки дрона ВСУ на частный дом в Шебекине Белгородской области 14-летний мальчик получил слепое осколочное ранение головы. После оказания необходимой помощи он будет переведён в детскую областную клиническую больницу. В доме повреждены окна, фасад и забор, в соседнем домовладении — остекление.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Животные
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar