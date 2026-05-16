Жительница Шебекино обратилась за медицинской помощью после детонации украинского дрона. Как сообщил оперштаб Белгородской области в мессенджере «Макс», у пострадавшей диагностирована минно-взрывная травма, она госпитализирована.

«В Белгороде в результате атаки беспилотника повреждена кровля многоквартирного дома. <…> В Белгородском округе в селе Ясные Зори дрон атаковал многоквартирный дом — повреждены фасад и остекление двух квартир», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в Грайвороне от детонации БПЛА в трёх частных домах выбиты окна и перебита газовая труба. Кроме того, в ещё одном домовладении загорелась кровля — прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар.

В Шебекинском округе в селе Терновое FPV-дрон сдетонировал перед частным домом — осколками посечены два автомобиля. В селе Нежеголь при атаке дрона огнём уничтожен трактор. В селе Ржевка при детонации FPV-дрона в двух частных домах выбиты окна, посечены кровли, заборы и легковая машина.

В Валуйском округе в результате атак беспилотников также зафиксированы повреждения. В селе Двулучное осколками посечена кровля частного дома. В хуторе Леоновка дрон атаковал ангар предприятия — пробита крыша. В посёлке Дальний при детонации FPV-дрона повреждена кровля в частном доме.

В Борисовке FPV-дрон взорвался на территории частного дома — посекло фасад. При сбитии беспилотника повреждено заднее стекло легкового автомобиля. А в Волоконовском округе дрон атаковал хутор Бочанка. Информация о других последствиях уточняется.

В субботу, 16 мая, в Донецкой Народной Республике в результате атак со стороны украинских вооружённых сил погиб один несовершеннолетний. Ещё один ребёнок и девять взрослых получили ранения. От детонации взрывоопасного предмета погиб подросток 2010 года рождения. Ещё один ребёнок 2013 года рождения был ранен, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Всего за день из-за агрессии киевского режима пострадали 10 мирных жителей.